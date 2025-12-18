پخش زنده
سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: یزد با شناسایی ۳۵۰ طرح، به یکی از استانهای پیشرو در اجرای برنامه هفتم توسعه تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جعفر رحمانی با بیان اینکه بسیاری از استانها هنوز برش استانی برنامه هفتم توسعه را تدوین نکرده اند، گفت: استان یزد از اردیبهشت ماه سال گذشته و همزمان با آغاز بررسیها در سطح دولت، فرآیند تدوین برنامه استانی را آغاز کرده و امروز با شناسایی ۳۵۰ پروژه، به یکی از استانهای پیشرو در اجرای برنامه هفتم توسعه تبدیل شده است.
وی افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاههای اجرایی و بهره گیری از ظرفیت دانشگاهها و کارشناسان، ۹ چالش اساسی به عنوان محورهای اصلی برنامه توسعه استان شناسایی شد که در نهایت، موضوعاتی همچون انرژی، مدیریت منابع و کنترل آسیبهای اجتماعی به عنوان اولویتهای اصلی انتخاب شدند.
وی با اشاره به تدوین کامل سند برنامه استانی تصریح کرد: در قالب این برنامه، ۳۵۰ پروژه به تفکیک شهرستانها و دستگاههای اجرایی شناسایی شده و برای هر شهرستان نیز برنامه های متناسب با شرایط و تحولات پیش بینی شده تدوین و به فرمانداران ابلاغ شده است.
سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ادامه داد: در این فرآیند، حدود ۴۰ دستگاه اجرایی استان شناسایی شده اند و پروژههای هر دستگاه به طور مشخص تعیین شده است؛ به گونه ای که فرمانداران و مدیران دستگاهها اشراف کامل بر پروژههای مرتبط با حوزه مأموریتی خود دارند.
وی با اشاره به برخی چالشهای پیشرو گفت: با وجود اقدامات انجام شده، هنوز برش استانی برخی دستگاههای ملی به استانها ابلاغ نشده و تکلیف نهایی برخی پروژهها مشخص نیست؛ موضوعی که نیازمند تسریع در تصمیم گیری در سطح ملی است.
رحمانی تأکید کرد: از فرمانداران انتظار می رود با مفاهیم برنامه هفتم توسعه و پروژههای اولویت دار دستگاهها آشنایی کامل داشته باشند و در صورت تغییر در اولویت ها، بازنگری پروژهها هر شش ماه یکبار انجام شود تا برنامهها با شرایط واقعی استان هم راستا باقی بماند.
وی با بیان اینکه بسیاری از استانها همچنان در انتظار ابلاغ برش استانی هستند، خاطرنشان کرد: برخی استانها حتی یک سال پس از آغاز برنامه، صرفاً پیشنهادهایی ارائه داده اند، اما خوشبختانه در استان یزد، برش استانی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و شهرستانها به تصویب رسیده و به صورت رسمی ابلاغ شده است.