به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرصت ثبت‌نام در آزمون تخصصی (استخدامی) دانشجوی مهارت‌آموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و متقاضیان می‌توانند تا دوشنبه اول دی ماه ۱۴۰۴ منحصراً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org در آزمون مذکور ثبت‌نام کنند.

متقاضیان لازم است برای اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، ضوابط مربوط به استفاده از سهمیه ایثارگران و سایر موارد مورد نیاز، دفترچه راهنمای ثبت‌نام در این آزمون را که هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش در دسترس قرار گرفته است مطالعه کرده و در صورتی که شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای موردِ نظر را دارند، به عنوان متقاضی در این آزمون ثبت‌نام کنند.

آزمون تخصصی (استخدامی) دانشجوی مهارت‌آموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ از میان دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرش دارد.

آزمون تخصصی (استخدامی) دانشجوی مهارت‌آموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ روز جمعه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.