سیدمصطفی موتورچی گفت: کتاب «تئاتر مسجد و هنر قدسی» به روایت ریشه‌های تئاتر دینی می‌پردازد.

آقای موتورچی مدیر دفتر تئاتر مردمی بچه‌های مسجد مرکز هنر‌های نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگذاری صدا و سیما افزود: کتاب «تئاتر مسجد و هنر قدسی» با هدف تبیین ریشه‌های تاریخی تئاتر دینی و پاسخ به نیاز‌های علمی و فنی بیش از هزار گروه فعال تئاتر بچه‌های مسجد در کشور تدوین شده است.

وی با اشاره به ضرورت تقویت مبانی نظری تئاتر مردمی گفت: تئاتر بچه‌های مسجد امروز دارای نزدیک به هزار گروه فعال در استان‌های مختلف کشور است.

موتورچی افزود: این گروه‌ها طی سال‌های اخیر در فرآیند تولید آثار نمایشی، حضور در جشنواره‌ها و رویداد‌های گوناگون تجربه‌اندوزی کرده‌اند و اکنون نیازمند پشتوانه‌ای آکادمیک و فنی هستند.

سید مصطفی موتورچی با اشاره به محتوای کتاب افزود: اساس شکل‌گیری کتاب «تئاتر مسجد و هنر قدسی» پاسخ به این پرسش است که تئاتر مسجد و تئاتر دینی چه پیشینه‌ای دارد و آیا ما مبدع این جریان هستیم یا میراث‌دار سنت‌های نمایشی پیشین.

وی افزود: در این کتاب اثبات می‌شود که تئاتر مسجد ریشه‌دار است و همان‌گونه که تئاتر در تاریخ جهان از مکان‌های مقدس شکل گرفته، تئاتر بچه‌های مسجد نیز با بن‌مایه مذهبی، شیعی و انقلابی می‌تواند واجد کارکرد اجتماعی و هنری مؤثر باشد.

مدیر دفتر تئاتر مردمی بچه‌های مسجد با اشاره به فعالیت‌های جاری این جریان هنری بیان کرد: کمتر از یک ماه و نیم پیش، شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بچه‌های مسجد برگزار شد و در ماه‌های آینده نیز سلسله رویداد‌های تولیدی «محرابیان» با مشارکت گروه‌های فعال اجرا خواهد شد.

وی افزود: برگزیدگان این رویداد‌ها وارد چرخه رقابت هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد می‌شوند.

موتورچی با بیان اینکه نقش متون نمایشی در این جریان دارای اهمیت است، گفت: جشنواره نمایشنامه‌نویسی «گلدسته‌ها» تأمین‌کننده خوراک متنی گروه‌های تئاتر بچه‌های مسجد است و کتاب «تئاتر مسجد و هنر قدسی» می‌تواند با ایجاد پشتوانه فکری برای نویسندگان جوان، به تولید متون عمیق‌تر و مؤثرتر در حوزه تئاتر دینی منجر شود.

مدیر دفتر تئاتر مردمی بچه‌های مسجد مرکز هنر‌های نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی افزود: کتاب «تئاتر مسجد و هنر قدسی» در انتشارات سوره مهر منتشر شده و دارای ۱۴ فصل است که مخاطبان اصلی آن دانشجویان و علاقمندان به تئاتر می‌باشند.

وی با اشاره به مسابقه تئاتر بچه‌های مسجد خاطرنشان کرد: این جریان هنری از دهه ۷۰ شکل گرفته و پس از یک دوره توقف، با رویکرد‌های جدید در مرکز هنر‌های نمایشی حوزه هنری دوباره احیا شده است.

موتورچی گفت: امروز پس از حدود هفت تا هشت سال فعالیت مستمر، تئاتر بچه‌های مسجد به ظرفیتی رسیده که می‌تواند کنش فرهنگی و هنری اثرگذاری در جامعه داشته باشد.

جشنواره تئاتر مردمی بچه‌های مسجد از اواخر دهه ۱۳۹۰ به وسیله حوزه هنری آغاز شده و هر سال در شهر‌های مختلف کشور برگزار می‌شود.

این جشنواره با هدف رشد گروه‌های مسجدی، توسعه نمایش‌های مردمی و تولید آثار متناسب با فضای مسجد برگزار می‌شود و آخرین دوره آن (شانزدهمین دوره) از سوم آبان امسال در مشهد آغاز شد.