به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دکتر جوادی‌نیا معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: دکتر محمد میری دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت این دانشگاه در فهرست «یک درصد پژوهشگران پراستناد جهان» در سال ۲۰۲۵ قرار گرفت.

دکتر جوادی‌نیا با اشاره به انتشار جدیدترین گزارش شرکت Clarivate در سال ۲۰۲۵ اظهار کرد: این فهرست بر اساس داده‌های پایگاه ISI تهیه و نتایج آن در پایگاه ESI منتشر می‌شود و پژوهشگران برتر هر رشته علمی بر مبنای میزان استناد به تولیدات علمی آنان معرفی می‌شوند.

وی افزود: در این نظام ارزیابی، تعداد استناد‌هایی که مقالات پژوهشگران در پایگاه Web of Science دریافت کرده‌اند، معیار اصلی انتخاب است و پژوهشگرانی که طی ۱۰ سال اخیر بیشترین استناد‌ها را به آثار علمی خود اختصاص داده‌اند، در زمره پژوهشگران پراستناد یک درصد جهان قرار می‌گیرند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار این موفقیت را نشانه جایگاه علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه در سطح بین‌المللی دانست و تصریح کرد: حضور دکتر محمد میری در این فهرست معتبر، بیانگر اثرگذاری فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه و بازتاب گسترده آن در جامعه علمی جهانی است.