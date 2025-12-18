پخش زنده
بر اثر باندگی چند روز گذشته در هرمزگان چهار فروچاله در شهر بندرعباس ایجاد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: این فروچالهها در چهار راه خانه نان، چهار راه نخل ناخدا، بهشت بندر و کوی فرهنگیان بندرعباس ایجاد شده است.
مهرداد حسن زاده علت این فروچالهها را ورود آب باران به تاسیسات فاضلاب شهری عنوان کرد.
وی گفت: این فروچالهها ایمن سازی موقتی شده و جای نگرانی نیست.
با ورود سامانه دوم بارشی یک دستگاه خودرو در چاله ایجاد شده چهارراه خانه نان بندرعباس سقوط کرد.