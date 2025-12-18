قسمت پایانی مجموعه تلویزیونی «میراث»، نسخه متناسب‌سازی‌شده فیلم سینمایی «انتقام فیلیپ» برای مخاطبان نابینا و ناشنوا و همچنین ویژه‌برنامه یلدایی «برمودا» از شبکه‌های مختلف سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، قسمت هفدهم و پایانی سریال «میراث» که روایتی متفاوت از زندگی یک روحانی جوان است، امشب پنجشنبه ۲۷ آذر روی آنتن شبکه دو سیما می‌رود.

«میراث» عنوان مجموعه طنز اجتماعی با رویکردی ملّی به تهیه‌کنندگی کمیل سوهانی و کارگردانی امین امانی، تولید مرکز سیمرغ است که از ۸ آذرماه روی آنتن شبکه دو رفت. این سریال امشب؛ پنجشنبه شب ۲۷ آذرماه به پایان می‌رسد.

سریال «میراث» در فضایی واقع‌گرا و اجتماعی با نگاهی طنز، اهمیت تولید ملّی، خوداتکایی اقتصادی نسل جوان و نقش سازنده روحانیت و نهاد‌های مردمی در پیشبرد مسیر توسعه کشور را بازتاب می‌دهد.

درون‌مایه این سریال بر مواجهه یک طلبه جوان با چالش‌های پیش‌بینی‌نشده و تلاش او برای عبور از موانع اقتصادی و اجتماعی متمرکز است.

این سریال، با روایتی متفاوت از زندگی یک روحانی جوان، توجه مخاطبان تلویزیون را جلب کرده و بر اساس بازدید تلوبیون مورد استقبال و رضایت تماشاگران قرار گرفته است.

در سریال «میراث» بازیگرانی از جمله لعیا زنگنه، داریوش کاردان، ثریا قاسمی، آرش نوذری، بهرام ابراهیمی، امیرحسین صدیق، محمد شیری، زهرا سعیدی و ... ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم «انتقام فیلیپ»

فیلم «انتقام فیلیپ» قسمت دوم محصول ۲۰۲۴، متناسب سازی شده برای نابینایان و ناشنوایان، برای نخستین بار پنجشنبه ۲۷ آذر ماه به روی آنتن شبکه نمایش سیما می رود.

ساعت ۲۳ روز پنجشنبه شبکه نمایش که به پخش فیلم های جدید اختصاص دارد، این هفته با پخش «انتقام فیلیپ» قسمت دوم به کارگردانی والری میلف، میزبان بینندگان عزیز خواهد بود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک جاسوس بازنشسته به نام فیلیپ به دور از چشم‌ها در ایتالیا زندگی آرامی را سپری می‌کند.

اما وقتی برادر انتقام‌جوی هدف قبلی‌ او، ولاد، محل زندگی فیلیپ را پیدا می‌کند، او باید هر کاری که لازم است انجام دهد تا از چنگال ارتش خلافکاران ولاد، فرار کند، اما…

هنرمندانی همچون ژان کلود ون دام، ژاکلین فرناندز، پیتر استورماره، ماریا کونچیتا آلونسو، آندری لنارت، مردیت میکلسون، تالیا آسراف در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «انتقام فیلیپ» قسمت دوم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شده و شبکه نمایش سیما برای مخاطبان ناشنوا، آن را با زیرنویس فارسی پخش خواهد کرد. همچنین نابینایان عزیز می توانند با استفاده از کانال صوتی ایجاد شده، شرح صحنه فیلم را بشنوند.

بازپخش «انتقام فیلیپ» قسمت دوم جمعه 28 آذر ماه در دو نوبت ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.

ویژه‌برنامه یلدایی «برمودا»

ویژه‌برنامه یلدایی «برمودا» به تهیه‌کنندگی مهدی مینایی، همزمان با شب‌های پایانی پاییز و در آستانه شب یلدا، از جمعه ۲۸ آذرماه تا یکشنبه ۳۰ آذرماه روی آنتن شبکه نسیم می‌رود.

ویژه‌برنامه یلدایی «برمودا» با حضور حدود ۴۰ مهمان، در این سه شب از ساعت ۲۱ به مدت تقریبی دو و نیم تا سه ساعت، مهمان خانه‌های مردم خواهد بود و تلاش دارد حال‌وهوای شب چله را با ترکیبی از گفت‌و‌گو، شعر، موسیقی و آیتم‌های نمایشی زنده کند.

از جمله مهمانان شاخص این ویژه‌برنامه می‌توان به کریم باقری، سرهنگ دوم پاسدار ایمان تاجیک سخنگوی عملیات «وعده صادق»، نادر قاضی پور، بهنوش بختیاری و جمعی از شاعران و ترانه‌سرایان مطرح از جمله امید روزبه، ناصر فیض، امید مهدی‌نژاد و علیرضا بدیع اشاره کرد.

همچنین هنرمندان طنز رادیو و تلویزیون همچون یدالله شادمانی، محمد شیری، منوچهر آذری و عین‌الله دربایی در کنار نامی عبداللهی، خواننده و فرزند زنده‌یاد ناصر عبداللهی، از دیگر مهمانان این برنامه هستند.

در این ویژه برنامه، مهمانان با زمزمه اشعاری متناسب با حال‌وهوای شب یلدا، از آثار شاعران بزرگی همچون لسان‌الغیب حافظ، به استقبال بلندترین شب سال می‌روند. پخش کلیپ‌ها، وله‌ها و آواز‌های یلدایی، آیتم‌های متنوع نمایشی و بخش‌هایی تولیدشده با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، از دیگر بخش‌های این برنامه است.

این برنامه در قالب گفت‌و‌گو‌های موسوم به «برمودایی» و با محوریت شب یلدا طراحی شده و ویژه‌برنامه یلدایی آن، پیش‌درآمدی برای آغاز فصل سوم «برمودا» است که از ششم دی‌ماه روی آنتن شبکه نسیم خواهد رفت.

در این ویژه برنامه، جواد انصافی همچنان در نقش «شاغول» به هنرنمایی می‌پردازد.

کامران نجف‌زاده سردبیر و مجری و هادی خفاجی کارگردان این برنامه هستند.