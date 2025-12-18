اوتکیر یوسوپوف، دروازه‌بان سابق تیم فوتبال فولاد خوزستان به باشگاه نوفباخور ازبکستان پیوست.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، یوسوپوف دروازه‌بان فولاد خوزستان که در ابتدای فصل جاری به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو مدتی از میادین دور بود، در ادامه با نظر کادر فنی از فهرست تیم فولاد کنار رفت و در نهایت با توافق دو طرفه، قرارداد خود را با این باشگاه فسخ کرد.

این دروازه‌بان ازبکستانی تابستان سال ۱۴۰۳ به فولاد خوزستان پیوست و طی مدت حضور خود در این تیم، در ۲۹ دیدار رسمی به میدان رفت که حاصل آن ثبت ۱۲ کلین‌شیت بود.

یوسوپوف پیش از حضور در فولاد، سابقه بازی در تیم نوفباخور را در کارنامه داشت و حالا بار دیگر به جمع این تیم بازگشته است.