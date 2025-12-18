به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ سید حسن خلیلی نیا با اشاره به بارش برف و باران در دو شبانه روز گذشته گفت: با توجه به تمهیدات به عمل آمده، عوامل و ماشین آلات راهداری با حضور به موقع در محور‌های برفگیر، ضمن اجرای عملیات راهداری زمستانی از هر نوع انسداد و اختلال در ترافیک جاده‌ای، جلوگیری کردند.

وی افزود: بیش از ۱۳۰ نفر از عوامل اجرایی ضمن بهره مندی از ۹۲ دستگاه انواع ماشین آلات راهداری، در راهدارخانه‌ها و دیگر نقاط تعیین شده در سطح راه‌های استان مستقر هستند.

خلیلی نیا تجهیز و آماده سازی ۱۲ راهدارخانه در راه‌های استان را از دیگر تمهیدات راهداری زمستانی برشمرد و تصریح کرد: در صورت وقوع شرایط ناپایدار جوی و احتمال گیر افتادن مسافران، راهدارخانه ها‌ی استان تجهیز و آماده اسکان موقت مسافران گرامی هستند.

وی تاکید کرد: هموطنان گرامی قبل از اقدام به سفر با سامانه تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس گرفته و نسبت به کسب اطلاعات سفر (وضعیت راهها، شرایط جوی و ...) اقدام نمایند.