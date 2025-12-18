پخش زنده
معاون هماهنگکننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: حل مسائل و چالشهای سازمانی، تصمیمگیری آگاهانه، برنامهریزی دقیق و تدوین راهبردهای اثربخش، بدون پژوهش امکانپذیر نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با حضور امیر سرتیپ محمد اکرمینیا، معاون هماهنگکننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و حجتالاسلام والمسلمین رسول بنیادی رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش، نشست پژوهشگران و فعالان علمی نهاجا با هدف تبیین جایگاه پژوهش در ارتقای توان علمی، فرهنگی و تصمیمسازیهای راهبردی به مناسبت هفته پژوهش در این نیرو برگزار شد.
امیر سرتیپ اکرمینیا در این نشست، با گرامیداشت روز پژوهش و یاد و خاطره شهدا با بیان اینکه پژوهش حلقه مفقوده توسعه و سنگبنای پیشرفت هر سازمان است گفت: امروز بدون تحقیق و تولید علم، هیچ کشور و سازمانی قادر به ادامه حیات در عرصه رقابتهای فکری، فرهنگی و بینالمللی نخواهد بود.
وی با اشاره به محیط پیچیده و پویای امروز با بیان اینکه حل مسائل و چالشهای سازمانی، تصمیمگیری آگاهانه، برنامهریزی دقیق و تدوین راهبردهای اثربخش، بدون پژوهش امکانپذیر نیست و بیتوجهی به تحقیق، موجب انباشت مشکلات و کندی حرکت سازمانها میشود افزود: تولید علم، نوآوری و کاربردیسازی پژوهشها از الزامات پیشرفت است و پژوهشها نباید صرفاً به تولید اسناد مکتوب محدود شوند، بلکه باید به برنامههای اجرایی و راهکارهای عملی برای حل مسائل تبدیل شوند.
معاون هماهنگکننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در حوزه پژوهش اظهار کرد: اگر ژرفیابی و پژوهش نباشد، نتیجه آن درجا زدن و عقبماندن از تحولات محیطی است و این موضوع هشداری جدی برای همه سازمانها بهویژه نهادهای فرهنگی محسوب میشود.
امیر سرتیپ دکتر اکرمینیا همچنین با تشریح وضعیت تولید علم در جهان و منطقه، به چالشهایی همچون کمبود بودجه پژوهشی، ضعف زیرساختها، فاصله میان تحقیق و عمل و پایین بودن سهم کاربردیسازی دانش اشاره کرد و خواستار توجه جدیتر به تقویت فرهنگ پژوهش در سازمانها شد.
در ادامه حجتالاسلام والمسلمین رسول بنیادی رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش با تأکید بر نقش بنیادین پژوهش در توسعه علمی، صنعتی و فرهنگی کشور گفت: پژوهش موتور محرک پیشرفت و توسعه پایدار است و بدون آن، دانش بشری دچار رکود شده و پویایی علمی و آموزشی کاهش مییابد.
وی افزود: تمامی پیشرفتهای علمی در طول تاریخ، حاصل تلاش افرادی با رویکرد پژوهشی و ذهن پرسشگر بوده است و بهرهگیری از نتایج پژوهشها میتواند به بهبود روشها و ارتقای کارآمدی در حوزههای مختلف منجر شود.
رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش با اشاره به بیانات فرماندهی معظم کل قوا، نوآوری علمی را اولویت تولید علم دانست و تصریح کرد: این فرهنگ باید در تمامی محیطهای علمی نهادینه شود و نوآوری، که در معارف اسلامی از آن به اجتهاد تعبیر میشود، نیازمند قدرت علمی و جرأت علمی است.
وی تأکید کرد: برخورداری صرف از دانش، بدون جسارت علمی، نمیتواند موجب پیشرفت شود و پژوهشگران باید با تقویت توان علمی و روحیه نوآورانه، نقش مؤثری در پیشبرد علم و حل مسائل جامعه ایفا کنند.