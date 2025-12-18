در پی بارندگی‌های اخیر، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان با حضور میدانی در شهرستان‌های جنوبی استان، وضعیت آمادگی و خدمات‌رسانی در این مناطق را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ابوذر عطاپور از شب گذشته (چهارشنبه ۲۶ آذر) با حضور مستقیم در شهرستان‌های جنوبی، مناطق تحت تاثیر بارندگی، وضعیت آمادگی در امدادرسانی و خدمات‌رسانی را مورد بررسی قرار داد.

ستاد مدیریت بحران شهرستان جیرفت شامگاه چهارشنبه به ریاست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان تشکیل و آخرین اقدامات، تدابیر اندیشیده و هشدار‌های لازم داده شد.

وی صبح امروز پنج‌شنبه ۲۷ آذر همچنین از شهرستان‌های کهنوج، منوجان و قلعه‌گنج بازدید کرد و در ادامه شهرستان‌های رودبار جنوب، جازموریان و عنبرآباد مورد بازدید قرار خواهند گرفت.