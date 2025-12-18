پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی صبح امروز با استقبال مردم و مسئولان محلی، وارد شهرستان بوکان شد.
استاندار آذربایجانغربی در این سفر ضمن بازدید از پروژههای عمرانی، زیرساختی و گردشگری شهرستان بوکان، چندین پروژه را نیز در قالب رویداد اینوا افتتاح و کلنگزنی خواهد کرد.
استاندار آذربایجانغربی را در این سفر جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی و مسئولان استانی همراهی میکنند.