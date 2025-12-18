پخش زنده
در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ سانتیمتر برف در مشهد به زمین نشست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: طبق تحلیل نقشهها و مدلهای هواشناسی بارش برف و باران تا اوایل هفته آینده در مشهد ادامه خواهد داشت.
محمد الهی افزود: مجموع بارش باران و آب حاصل از برف در مشهد ۲۰ و ۳ دهم میلیمتر بوده است.
وی ادامه داد: فریمان با ۱۸ سانتیمتر برف و ثبت دمای منفی هفت درجه سردترین شهرستان استان در شبانه روز گذشته بوده و در همین مدت نوسانات دمایی منفی ۲ تا ۶ درجه در مشهد ثبت شده است.
کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی اضافه کرد: بارش برف و باران امروز به طور پراکنده در سطح استان ادامه خواهد داشت و از اواسط فردا با تقویت سامانه بارشی، بارش برف دوباره در بیشتر مناطق از جمله کلانشهر مشهد خواهد بارید.