ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه بسیج با درخشش هنرمندان و فیلمسازان بسیجی استان یزد به ایستگاه آخر رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فیلم مستند «زخم زنخدان» به کارگردانی مصطفی ملاحسینی اردکانی، رتبه اول بخش مستند ششمین جشنواره ملی فیلم بسیج را کسب کرد.

این فیلم روایت دو شهید از ۲۸ شهید حادثه دهشتناک مهر ۶۲ رزمندگان یزدی در کردستان است که سال گذشته به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد به مرحله تولید و اکران رسیده بود.

همچنین در بخش نماهنگ، اثر «انتظاری ها» به نویسندگی و کارگردانی محمدمهدی حافظیه توانست نظر داوران جشنواره را به خود جلب کرده و رتبه اول در بخش نماهنگ را کسب کرد.

این اثر که به صورت مبتکرانه و خلاقانه پیوند نسل جدید را به شهدا نشان می‌دهد با صدای حسین کریمی پناه و با ارادت به سردار شهید حسن انتظاری تولید شده بود.

همچنین در بخش فیلمنامه، خانم الهه میرحسینی با اثر «پیرزن و سرباز» حائز رتبه سوم این جشنواره شد.

این فیلمنامه نیز با موضوع دفاع مقدس و ارتباط تربیتی یک مادر شهید (پیرزن) و یک سرباز جنگ، پیوند بین نسل‌ها و انتقال مفاهیم مقدس مادری و مقاومت را به زیبایی روایت می‌کند.