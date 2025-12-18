پخش زنده
امروز: -
در حالی که بارش برف ۱۵۰ کیلومتر از شریانهای کوهستانی تفت را سفیدپوش کرده است، راهداران اجازه ندادند هیچ یک از مسیرهای این شهرستان مسدود شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یزد گفت: در حال حاضر بیش از ۱۵۰ کیلومتر از محورهای اصلی و روستایی شهرستان تفت درگیر بارش برف و پدیده یخبندان است.
محمد رستگاری افزود: با این وجود، با حضور میدانی و تلاش شبانهروزی راهداران عزیز که از ساعات اولیه در نقاط حساس و گردنههای برفگیر مستقر شدهاند، تا این لحظه هیچگونه مسدودی گزارش نشده و تردد در تمامی مسیرها به صورت روان جریان دارد.
وی با اشاره به حجم گسترده عملیات زمستانی در این حوزه تصریح کرد: اداره راهداری تفت با بهکارگیری تجهیزات کامل شامل ۳ دستگاه نمکپاش، ۴ دستگاه لودر، ۲ دستگاه گریدر و ۳ خودروی سبک، عملیات بازگشایی را مدیریت میکند. همچنین ۱۵ نیروی راهدار متخصص بهطور مستقیم در دل جادهها در حال خدمترسانی هستند تا ایمنی عبور و مرور تضمین شود.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای استان خاطرنشان ساخت: تاکنون بیش از ۳۰۰ تن مخلوط ماسه و نمک برای جلوگیری از یخزدگی سطح آسفالت و بازگشایی مسیرها در نقاط صعبالعبور و گردنهها پخش شده است.
رستگاری با تاکید بر حفظ سلامت شهروندان گفت: با توجه به لغزندگی شدید جادهها در مناطق کوهستانی، توصیه میشود مردم حتما از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت انجام سفرهای اضطراری، همراه داشتن زنجیر چرخ، سوخت کافی و تجهیزات گرمایشی الزامی است تا شاهد حوادث ناگوار جادهای نباشیم.