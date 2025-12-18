فرمانده انتظامی بروجرد از دستگیری دو جاعل به اتهام کلاهبرداری به ارزش ۹ میلیارد ریال خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ مهدی مهدوی کیا گفت: در پی ارائه دو فقره مرجوعه قضایی مبنی بر فروش یک باب منزل با جعل اسناد مالکیت در یکی از مناطق شهر بروجرد به ارزش ۷ میلیارد ریال و دیگری جعل امضای برگه استرداد جهیزیه و تحصیل مال نامشروع به ارزش ۲ میلیارد ریال، پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت که دو جاعل به اتهام کلاهبرداری دستگیر شدند.

وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی بروجرد با بررسی دقیق اظهارات شاکیان و انجام تحقیقات میدانی متهمان را شناسایی و با تشکیل پرونده روانه دستگاه قضایی کردند.

فرمانده انتظامی بروجرد به شهروندان توصیه کرد؛ معاملات و قرارداد‌های خود را در مراکز رسمی و قانونی انجام دهند و برای اطمینان از اصالت اسناد و مدارک از مراجع صدور آن استعلام بگیرند.