بیشترین بارندگیهای اخیر در استان کرمان، تا ساعت ۹ صبح امروز پنج شنبه ۲۷ آذر درجبالبارز ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛مجموع بارش سامانه اخیر ایستگاههای هواشناسی استان کرمان تا ساعت ۰۹:۳۰ صبح امروز پنج شنبه ۲۷ آذر (برحسب میلیمتر): بدین شرح اعلام شده است.
جبالبارز: ۱۱۳.۳
جیرفت: ۸۹.۵
فاریاب: ۸۱.۸
میانده جیرفت: ۷۴.۰
بافت: ۶۴.۰
کهنوج: ۵۴.۵
ساردوییه: ۵۳.۹
رابر: ۴۹.۲
سیرجان: ۴۵.۱
لاله زار: ۴۵.۰ _ ۱۰ سانتیمتر برف
رودبار: ۳۷.۸
دانشگاه باهنر کرمان: ۲۹.۰
شهربابک: ۲۸.۱
ماهان: ۲۵.۲
رفسنجان: ۲۴.۹
بم: ۲۴.۳
کوهبنان: ۲۲.۶
کرمان: ۲۲.۱
بردسیر: ۲۱.۹
قلعه گنج: ۲۱.۰
راین:۱۷.۳
دشتخاک زرند: ۱۶.۸
زرند: ۱۴.۷
گلباف: ۱۰.۰
راور: ۸.۴
ریگان: ۷.۸
فهرج: ۷.۶
انار: ۶.۲
شهداد: ۳.۷
زهکلوت:۰.۲