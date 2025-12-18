پخش زنده
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: استفاده از فناوریهای نو و هوشمندسازی فرایندها در بخش اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، زمان رسیدگی به این درخواست را از شش ماه به ۱۰ روز کاهش میدهد.
معاون حقوقی قوه قضائیه در حاشیه مراسم حکمرانی قضائی دانش بنیان افزود: با استفاده از فناوریهای نوین و سامانههای موجود، ۲۰ یا ۳۰ مراجعه را با یک درخواست از طریق سامانه، به حداقل میرساند.