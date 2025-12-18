پخش زنده
استاندار فارس با اشاره به روند رو به رشد جمعیت شهر صدرا، بر تامین آرامستان در این شهر تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛استاندار فارس گفت: با توجه به جمعیت نزدیک به ۲۵۰ هزار نفری شهر صدرا و روند رو به رشد آن، تامین زیرساختهای حیاتی از جمله آرامستان ضرورتی انکارناپذیر است و قرار است در کمتر از یک ماه آینده تعیین تکلیف شود.
امیری افزود: ساخت آرامستان صدرا باید در اولویت فوری قرار گیرد و پس از طرح در کارگروه امور زیربنایی استان، در نخستین جلسه شورای برنامهریزی تعیین تکلیف و نهایی شود.
وی گفت: صدرا شهری است که طراحی اولیه آن برای ظرفیت فعلی جمعیت نبوده و امروز با چالشهای جدی مواجه است که باید برای آنها تمهیداتی اندیشیده شود.
شهر صدرا در ۱۵ کیلومتری شمال غرب شیراز قرار دارد.