شهید مفتح؛ نماد وحدت و بصیرت و پلی ابدی میان حوزه و دانشگاه
آیت الله دکتر محمد مفتح، دانشمند وارستهای که عمرش را وقف پیوند علم و ایمان کرد، وبا اخلاص و بینش عمیق، پلی استوار میان حوزه و دانشگاه ساخت.
در ۲۷ آذر ۱۳۵۸، دشمنان وحدت و آگاهی دست به ترور شهید محمد مفتح زدند، اما این جنایت نه پایان، بلکه آغاز فصلی نو از بیداری حوزه و دانشگاه شد.
در سالگرد شهادتش، و روزی که به نام وحدت حوزه و دانشگاه نام گذاری شده است جمعی از خادمان، طلاب و زائران با اهدای دستههای گل به مزارش، سیره و اندیشههای او را یادآوری و بر ضرورت ادامه راهش تأکید کردند.
این شهید بزرگوار، نماد همدلی است که دلها را به نور حقیقت فرا میخواند.
امروز، میراث مفتح در قالب روز وحدت حوزه و دانشگاه، هر سال زنده میشود و یادآور ایستادگی در برابر تهدیدات است؛ علما و دانشگاهیان، با الهام از او، به تربیت نسلی متعهد و آگاه میپردازند تا ایران را به قله سربلندی برسانند.