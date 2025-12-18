پخش زنده
قاتل در مبارکه کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی مبارکه گفت: عامل قتل یک شهروند ۴۰ ساله در یکی از روستاهای این شهرستان شناسایی و در کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع حادثه دستگیر شد.
سرهنگ مصطفی صادقزاده افزود: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع و درگیری منجر به قتل یک فرد حدود ۴۰ ساله در یکی از روستاهای شهرستان مبارکه و متواری شدن قاتل، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با بهکارگیری اقدامات فنی و هوشمندانه پلیسی، موفق شدند در کمتر از ۲۴ ساعت هویت متهم را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، وی را در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه تاکید کرد: متهم در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل با انگیزه اختلافات و خصومت قبلی با مقتول اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.