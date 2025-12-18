پخش زنده
مدیر حوزههای علمیه با اشاره به اینکه حوزه و دانشگاه هرگز از هم جدا نمیشوند گفت: وحدت حوزه و دانشگاه موجب پیشرفت و تعالی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله علیرضا اعرافی به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه در همایش مکتب و سیره پیامبر اعظم علوم انسانی اسلامی انسان ساز و جامعه پرداز گفت: بر عهد خود برای افزایش همکاری و هم افزایی با دانشگاه استواریم چرا که وحدت حوزه و دانشگاه را موجب پیشرفت و تعالی کشور میدانیم.
وی با تبیین الزامات شکل گیری روابط عمیق علم و دین، تبیین علوم انسانی اسلامی، توسعه روش شناسی در تطبیق علم و معارف دینی، توسعه مرزهای فقه، توسعه مباحث فلسفی با رویکرد عقلی، توسعه امتداد اجتماعی علم فلسفه و تفسیر قرآن و فقه الحدیث و بهره گیری از دستاوردهای علوم انسانی در تبلیغ معارف اسلامی را از جمله الزامات ایجاد پیوند بین علم و دین برشمرد.