به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نیمه نخست دیدار تیم‌های تراکتور و پرسپولیس در مرحله یک شانزدهم جام حذفی فوتبال کشور در ورزشگاه یادگار امام تبریز با نتیجه بدون گل به پایان رسید.





ترکیب تراکتور: علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی‌فر، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، محمد نادری، تیبور هلیلوویچ، مهدی شیری، مهدی هاشم‌نژاد، مهدی ترابی، امیرحسین حسین‌زاده و تومیسلاو اشتراکال

سرمربی: دراگان اسکوچیچ

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، حسین ابرقویی‌نژاد، محمدحسین کنعانی زادگان، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، سروش رفیعی، محمد خدابنده‌لو، میلاد سرلک، اوستون اورونوف، تیوی بیفوما و علی علیپور.

سرمربی: اوسمار ویه‌را

لحظات حساس:

دقیقه ۵: روی اشتباه خط دفاع پرسپولیس، مهدی ترابی در موقعیت ایده آل گلزنی قرار گرفت، اما در عین ناباوری او از این فرصت استفاده نکرد. شوت ترابی را نیازمند به خوبی مهار کرد.

دقیقه ۱۳: به محض اینکه میلاد سرلک تعادل خود را از دست داد، مهدی هاشم نژاد صاحب توپ شد و در موقعیت تک به تک قرار گرفت. نیازمند این بار هم خوب عمل کرد و با واکنش به موقع توپ را به کرنر فرستاد.



دقیقه ۳۹: پرتاب بلند بیرانوند در میانه زمین به دانیال اسماعیلی‌فر رسید. او بعد از حرکت پا به توپ می‌رفت تا خلق موقعیت کند ولی ارسال او دقت لازم را نداشت و بعد از طی کردن عرض دروازه پرسپولیس به بیرون رفت.

دقیقه ۴۲: حمله تراکتوری‌ها در حالی دفع شد که آنها معتقد بودند توپ به دست مدافعان پرسپولیس برخورد کرده و باید اعلام پنالتی شود، اما بیژن حیدری چنین نظری را تایید نکرد.

دقیقه ۴۵: ارسال مهدی ترابی از روی ضربه ایستگاهی توسط مدافع پرسپولیس برگشت داده شد. همان توپ به امیرحسین حسین زاده رسید و او قصد داشت با ضربه‌ای آکروباتیک گلزنی کند ولی شوت او با اختلافی اندک از کنار دروازه راهی اوت شد.