به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، در جلسه‌ای با حضور سردار حیدری عضو هیأت رئیسه فدارسیون فوتبال کشور، رییس هیات فوتبال استان کرمان،فرمانده سپاه منوجان و اوژند رئیس هیات فوتبال شهرستان منوجان از سوی رییس فدراسیون فوتبال ایران و اعضای تیم ملی فوتبال کشورمان پیراهن شماره 12 تیم ملی به عنوان "یار دوازدهم تیم ملی" به امیرحیدری فرماندار شهرستان منوجان اهدا و از زحمات وی در حوزه ورزش شهرستان تجلیل شد.

سردار طهمورث حیدری عضو هیأت رئیسه فدارسیون فوتبال کشور و رییس هیات فوتبال استان کهگیلویه و بویراحمد به نمایندگی از مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران و بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمان، پیراهن شماره 12 تیم ملی به عنوان "یار دوازدهم تیم ملی" را به امیرحیدری فرماندار شهرستان منوجان اهدا نمود .

لازم به ذکر است در این جلسه با اهدای لوح سپاس از سوی تاج رییس فدراسیون فوتبال ایران از حسین اوژند رئیس هیات فوتبال شهرستان منوجان، به پاس زحمات وی در حوزه فوتبال شهرستان منوجان تجلیل شد .