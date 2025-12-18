پخش زنده
نشست خبری نخستین کنفرانس ملی "حکمرانی خردمندانه توسعه پایدار شهری؛ همافزایی راهبردی برندینگ و مدیریت شهری" برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان نشست خبری نخستین کنفرانس ملی "حکمرانی خردمندانه توسعه پایدار شهری؛ همافزایی راهبردی برندینگ و مدیریت شهری" شامگاه سهشنبه ۲۵ آذرماه در سالن شهید هنری دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان برگزار شد.
در این نشست دکتر علیرضا طالبیزاده با اشاره به روند شکلگیری این کنفرانس گفت: برگزاری این همایش از شهریورماه امسال با همکاری دانشگاه و شهرداری رفسنجان در دستور کار قرار گرفت. پس از جلسات مقدماتی تصمیم بر آن شد که رویداد در اردیبهشتماه سال آینده و با حضور سخنرانان برجسته در حوزه مدیریت شهری برگزار شود.
سرپرست دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان افزود: هدف اصلی از این همایش ایجاد زمینهای برای همافزایی علمی و اجرایی میان دانشگاه، شهرداری و سایر نهادهای مرتبط جهت تقویت الگوهای حکمرانی شهری مبتنی بر خرد جمعی است.
در ادامه، دکتر مرتضی جعفرپور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بر تفاوت این همایش با رویدادهای پیشین تأکید کرد و گفت: برخلاف همایشهای قبلی که از سوی دانشگاه برگزار میشد منشأ این رویداد از نیازها و دغدغههای شهری برخاسته است و همین ویژگی آن را به نمونهای از یک همایش تقاضامحور تبدیل کرده است.
وی افزود: ساختار اجرایی این کنفرانس نشاندهنده عمق همکاری است، کمیته علمی آن با حضور ۹۵ عضو هیأت علمی از ۱۷ دانشگاه کشور تشکیل شده است در حالی که دبیرخانه علمی در دانشگاه و کمیته اجرایی در شهرداری مستقر است. شورای راهبری متشکل از شهردار، رئیس شورای شهر و رئیس دانشگاه نیز بر روند اجرا نظارت خواهند داشت.
دکتر جعفرپور محورهای ششگانه کنفرانس را حکمرانی شهری، برندینگ شهرها، توسعه پایدار، مدیریت منابع، فناوریهای نوین شهری و مشارکت اجتماعی برشمرد و ابراز امیدواری کرد که نتایج آن در اردیبهشت ۱۴۰۵ نمود عملی در ارتقای مدیریت شهری رفسنجان داشته باشد.
مجید کهنوجی شهردار رفسنجان نیز بر همکاریهای پژوهشی گسترده شهرداری با دانشگاهها برای حل چالشهای شهری تأکید کرد.
وی در تبیین رویکرد مدیریتی نوین شهر گفت: ما شهر را به پنجاه منطقه تفکیک کردهایم و با در نظر گرفتن اختیارات محلی، بودجه و امکانات مستقیماً بر اساس نیازسنجی ساکنین همان منطقه تخصیص مییابد. این رویکرد یک گام مؤثر در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار است.
شهردار رفسنجان همچنین اشاره کرد: برگزاری این رویداد پس از انتخابات فضایی فنی و علمی را به دور از تنشهای سیاسی فراهم کرده است.
حسین رحیمی رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان، با اشاره به حجم بالای قوانین کشور بر لزوم سادهسازی فرآیندهای اداری تأکید کرد و گفت: در مدل مدیریتی نوین ما بخش عمدهای از اختیارات و اعتبارات را به سطح محلات و مناطق تفویض کردهایم تا مشکلات محلی با سرعت و دقت بیشتری رفع شود.
در پایان نشست تأکید شد: این همافزایی بین مدیریت شهری و دانشگاهها، نقشی حیاتی در مسیر توسعه پایدار و ارتقاء جایگاه رفسنجان در سطح ملی خواهد داشت.