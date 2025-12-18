پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه قمر بنی هاشم چهارمحال و بختیاری گفت:انقلاب اسلامی با خون شهدا ماندگار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سردار افضلی با تأکید بر نقش شهدا در استمرار انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی آرزوی ائمه و انبیا و بزرگترین معجزه قرن است و همه اقشار در دفاع مقدس با الگوی امام خمینی (ره) پای کار بودند.
وی در یادواره شهدای اصناف شهرستان اردل با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا افزود: انقلاب اسلامی ایران بزرگترین معجزه قرن بود که با رهبری امام خمینی (ره) و حضور آگاهانه مردم به ثمر نشست.
وی با تأکید بر اینکه همه اقشار جامعه در دوران دفاع مقدس پای کار انقلاب و نظام اسلامی بودند، افزود: حضور گسترده مردم از اقشار مختلف در جبههها و پشتیبانی از رزمندگان، برگرفته از الگوی مدیریتی امام خمینی (ره) بود که توانست ملت ایران را حول محور ولایت متحد کند.
فرمانده سپاه قمر بنیهاشم استات با اشاره به نقش اصناف در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس گفت: اصناف همواره در مقاطع حساس انقلاب اسلامی نقشآفرین بودهاند و با تقدیم شهدا و ایثارگران، دین خود را به این نظام ادا کردهاند.
سردار افضلی افزود: امنیت، استقلال و عزت امروز کشور حاصل خون پاک شهداست و بر همه ما واجب است با ادامه دادن راه شهدا و عمل به آرمانهای آنان، از دستاوردهای انقلاب اسلامی صیانت کنیم.