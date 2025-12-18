پخش زنده
امروز: -
مسابقات شنای جام ولایت به میزبانی مشهد مقدس برگزار آغاز شد و شناگران برتر کشور در مواد مختلف به رقابت پرداختند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نهمین دوره مسابقات شنای جام ولایت به میزبانی هیات ورزشهای آبی استان خراسان رضوی با حضور ۲۳۴شناگر در قالب ۳۵ تیم از ۱۰ استان کشور از صبح امروز پنجشنبه ۲۷ آذرماه در مشهد مقدس آغاز شده است.
نتایج نفرات اول تا سوم برخی از مواد برگزارشده به شرح زیر است:
۲۰۰ متر آزاد رده سنی ۱۳–۱۴ سال
🥇 ایلیا نودهی
🥈 اهورا زاهدیسرشت
🥉 محمد نوربخش قادی
۲۰۰ متر آزاد رده سنی ۱۵ سال و بالاتر
🥇 سینا غلامپور
🥈 محمدمهدی حاجری
🥉 مهراد محمدیان
۱۰۰ متر کرال پشت رده سنی ۱۳–۱۴ سال
🥇 کسری خلیق
🥈 محمدامین غفوری
🥉 سامان خمیسیزاده
۱۰۰ متر کرال پشت رده سنی ۱۵ سال و بالاتر
🥇 محمدپارسا صفایی
🥈 صالح نادری
🥉 سینا ولیزاده
استخر شهید هاشمی نژاد مشهد برای برگزاری این رویداد بزرگ پس از دو ماه کار کارشناسی و بررسیهای انجام شده برای این مسابقات از ۳۳ متر به ۲۵ متر تبدیل شد.