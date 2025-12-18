به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق پیش بینی اداره کل هواشناسی استان تهران در پنج روز آینده آسمان این استان قسمتی ابری تا ابری و گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

همچنین با فعالیت سامانه بارشی به تناوب تا روز جمعه در بعضی ساعت‌ها در سطح استان، افزایش ابر، گاهی رگبار پراکنده باران و احتمال رعد و برق و در پاره‌ای از مناطق به ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات گاهی بارش برف و باران و مه، در ارتفاعات بالادست بارش برف و کولاک و گاهی وزش باد نسبتا شدید تا وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

با توجه به ماندگاری توده هوای سرد در منطقه تا اواسط هفته آینده در سطح استان نیز روند کاهش نسبی دما و یخبندان به ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات پیش بینی می‌شود.

اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران را در روز جمعه نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد، گاهی افزایش باد با احتمال بارش پراکنده پیش بینی و اعلام کرد: حداقل دما یک و حداکثر دما هفت درجه خواهد بود.

بر اساس داده‌های هواشناسی تهران؛ آسمان تهران در روز شنبه نیز کمی ابری تا نیمه ابری، وزش باد و گاهی افزایش باد با حداقل دمای یک و حداکثر دمای هشت درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.