اجلاسیه شهدای شهرستان خانمیرزا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نائب رئیس مجلس در این مراسم، خدمت به مردم، پیگیری مطالبات معیشتی و وفاداری به آرمانهای شهدا را محور اصلی وظیفه مسئولان دانست.
وی با تأکید بر اینکه افتخار مسئولان باید خدمت صادقانه به مردم باشد، گفت: در مجلس، تمام پیگیریها با هدف حل مشکلات مردم انجام شده و موضوع معیشت، بهویژه وضعیت بازنشستگان، کارگران و حقوق بگیران همواره در اولویت بوده است.
وی با اشاره به اقدامات مجلس برای حمایت از بازنشستگان، افزود: افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده با هدف پشتیبانی از این قشر انجام شد، هرچند مشکلات معیشتی همچنان نیازمند پیگیری جدی است.
حاجی بابایی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه شهید حاج قاسم سلیمانی، خاطرنشان کرد: وحدت و ایستادگی ملت ایران در بزنگاهها، نتیجه خون شهداست و مردم ایران با وجود تفاوت دیدگاهها، در دفاع از ایران و عزت ملی همدل و یکصدا هستند.
وی گفت: مسئولان تا آخرین لحظه پای مردم، پای ایران، پای اسلام و پای رهبری ایستادهاند و این مسیر، ادامه راه شهداست.