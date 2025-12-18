نوجوانان ۱۲ و ۱۳ ساله جهرمی، حساب خانواده‌شان را خالی کردند.

دو نوجوان جهرمی، حساب خانواده‌شان را خالی کردند

دو نوجوان جهرمی، حساب خانواده‌شان را خالی کردند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛فرمانده انتظامی شهرستان جهرم گفت: در پی شکایت ۲ خانواده مبنی بر برداشت غیر مجاز ۱۱۲ میلیون تومان از حساب‌های بانکی آنان، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ علی اصغر محمدپور افزود: کارشناسان پلیس فتا با ردیابی تراکنش‌ها متوجه شدند که فرزندان ۱۲ و ۱۳ ساله شاکیان، حساب‌ها را خالی کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم بیان کرد: این ۲ نوجوان علت و انگیزه خود را از این اقدام خود را، خرید بازی اینترنتی عنوان کردند.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.