تشدید فعالیت سامانه بارشی و کاهش محسوس دما در برخی استان‌ها، موجب بارش سنگین برف و انسداد محور‌های مواصلاتی، اختلال در شبکه برق و انجام ده‌ها عملیات امدادرسانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنابر داده‌های سازمان هواشناسی، با فعالیت سامانه بارشی و کاهش محسوس دما، استان‌های مختلف کشور از جمله اصفهان، خراسان رضوی، مازندران، گیلان، همدان، سمنان و خراسان شمالی طی ساعات و روز‌های گذشته شاهد بارش گسترده برف و باران بودند؛ بارش‌هایی که در برخی مناطق موجب انسداد محور‌های مواصلاتی، اختلال در شبکه برق و انجام ده‌ها عملیات امدادرسانی شد.

در استان اصفهان، بارش برف چهره زمستانی به فریدونشهر بخشید؛ به‌طوری‌که بیش از ۲۵ سانتی‌متر برف در این شهر و بیش از ۴۰ سانتی‌متر در ارتفاعات به ثبت رسید. در پی بارش سنگین برف، گردنه کلوسه مسدود شد. همچنین میزان بارندگی در شهر اصفهان طی شبانه‌روز گذشته ۱۶.۸ میلی‌متر گزارش شد. نیرو‌های هلال‌احمر استان در ۱۷ عملیات امدادی به ۵۲ حادثه‌دیده امدادرسانی کردند که در این میان، ۲ نفر جان خود را از دست دادند و ۱۲ نفر از در راه‌ماندگان اسکان اضطراری داده شدند.

در خراسان رضوی، در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ سانتیمتر برف در مشهد به زمین نشست. بارش برف و باران منجر به انجام ۵۳ عملیات آتش‌نشانی در مشهد شد که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به مدیریت حوادث شبکه برق بود. شرکت توزیع برق مشهد نیز با آماده‌باش ۱۲۰ نیروی عملیاتی در قالب گروه‌های امدادی، نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام کرد. همچنین نیرو‌های هلال‌احمر استان ۱۴ مسافر گرفتار در برف و کولاک را نجات داده و ۱۲ نفر را اسکان اضطراری دادند. در این استان، ۹۰ کیلومتر از محور‌های شریانی برف‌روبی و در ۱۸۳ نقطه عملیات ریزش‌برداری انجام شد.

در استان مازندران، بارش برف و باران موجب انسداد ۷۱ راه روستایی شد که با تلاش عوامل راهداری، مسیر ارتباطی ۲۸ روستا بازگشایی شده است. بیشترین انسداد راه‌ها در شهرستان‌های رامسر، تنکابن، بابل، سوادکوه و چالوس گزارش شده است.

در همدان، بارش برف و کولاک شدید در محور نهاوند–گردنه گاماسیاب سبب گرفتار شدن مسافران شد که در نهایت به سرنشینان ۵۰ دستگاه خودرو امدادرسانی صورت گرفت.

در سمنان، رئیس پلیس راه استان از بازگشایی تمامی مسیر‌های مسدود شده خبر داد و اعلام کرد، تردد در جاده‌ها عادی است؛ با این حال همراه داشتن زنجیر چرخ در مسیر‌های کوهستانی الزامی اعلام شده است.

در گیلان نیز سامانه بارشی طی دو روز گذشته در مناطق کوهستانی بین ۱۰ تا ۷۰ سانتی‌متر برف بر زمین نشاند و منطقه شوئیل اشکورات با ثبت ۷۰ سانتی‌متر برف، بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داد.مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای گیلان؛ گفت: با وجود بارش شدید باران در جلگه و برف در کوهستان‌های گیلان در ۳ روز گذشته، با تلاش ۴۰۰ راهدار گیلانی همه مسیر‌های استان به جز محور پونل به خلخال باز بوده است.

همچنین در خراسان شمالی، هواشناسی از ورود موج جدید بارش‌ها از عصر جمعه خبر داد و پیش‌بینی کرد دمای هوا در اغلب مناطق استان به‌طور محسوس کاهش یابد.

گفتنی است، در پی بارش نزولات جوی و شرایط نامساعد در گمرک اسلام‌قلعه افغانستان نیز به ۱۳۷ راننده ایرانی گرفتار در کولاک و برف امدادرسانی شد. علاوه بر این لغزندگی محورهای منتهی به مشهد، حدود ۳۰۰ مسافر را در برف گرفتار کرد که با کمک نیروهای امدادی اسکان اضطراری یافتند.