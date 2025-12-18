امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

ضرورت مدیریت مصرف گاز

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۷- ۱۷:۳۴
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
خالی ماندن ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی پزشکی
خالی ماندن ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی پزشکی
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
کشف انبار بزرگ احتکار برنج
کشف انبار بزرگ احتکار برنج
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
بی قانونی و گنگ
بی قانونی و گنگ
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
کاسبی با مرگ، سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه از یک مرگ طبیعی
کاسبی با مرگ، سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه از یک مرگ طبیعی
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
خبرهای مرتبط

ضرورت صرفه جویی در مصرف گاز با کاهش دما

مشترکان پرمصرف گاز هزینه‌های بالاتری پرداخت می‌کنند

از قبض‌های جدید گاز تا ضرورت صرفه جویی در روز‌های سرد سال

برچسب ها: مدیریت مصرف گاز ، صرفه جویی در مصرف گاز ، افزایش سرما
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 