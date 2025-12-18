به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس امروز با حضور در منزل شهیدان پرویز و هدایت درویشوند در شهرستان رودبار با مادر و دیگر اعضای خانواده این شهیدان والامقام دیدار و گفت‌و‌گو کرد و یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.

وی در این دیدار با تأکید بر گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و لزوم حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل امروز گفت: ثبت و ضبط خاطرات شفاهی والدین شهدا ضرورت دارد و وظیفه داریم چهره این شهدا را برای آیندگان تبیین کنیم.

شهید"پرویز درویشوند" سال ۱۳۶۴ در عملیات «والفجر ۸» منطقه «فاو» بر اثر اصابت تیر مستقیم دشمن به شهادت رسید و همچنین سردار شهید «هدایت درویشوند» نیز با سمت فرمانده سپاه «رودبار»، سال ۱۳۹۰ در مسیر برگشت از «سامرا» در حادثه تروریستی به مقام رفیع شهادت نائل آمد.