به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ در این نمایشگاه که به همت فرهنگستان هنر چین و با همراهی کشور‌های مسیر جاده ابریشم باستانی، برگزار شده، ۶۸ ساز و ابزارآلات موسیقی از کشور‌ها و مناطق در امتداد جاده ابریشم به نمایش گذاشته شده است.

موسیقی ایران نیز با ۹ ساز مختلف از سرنا و دهل گرفته تا تار و تنبور و کمانچه و سنتور و قانون و عود و بربط در این نمایشگاه حضور پررنگی دارد. علاوه بر آلات و ساز‌های موسیقی، اسناد تاریخی و آرشیو صوتی و تصویری موجود از موسیقی کشور‌های مسیر جاده ابریشم که تاکنون جمع آوری شده در این نمایشگاه برای بازدید عموم ارائه شده است.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چین در آیین گشایش این نمایشگاه، جاده ابریشم را شاهراه تبادل تمدن‌ها، در طول تاریخ و مسیر انتقال اندیشه، هنر و موسیقی دانست و گفت: موسیقی زبانی جهانی است. داستان ساز‌های ایرانی در چین روایت تعامل فرهنگ‌ها، در فرامرز‌های جغرافیایی است. این نغمه‌های مشترک که روزی کاروان‌های جاده ابریشم را همراهی می‌کرد، امروز نیز می‌تواند نَوایی آشنا برای گفت‌وگوی بیشتر و فهم عمیق‌تر میان تمدن‌های کهن ایران و چین باشد.

آقای نعمت الله ایران زاده، با برشمردن برخی اسناد تاریخی درباره تاثیرگذاری موسیقی ایرانی در سرزمین چین گفت: این تاثیر پذیری تنها منحصر به موزه‌ها نیست و امروز هم ساز‌های ایرانی، همچون «سانتِر» (بازمانده سنتور)، «راوان» (نسل کمانچه) و «تامبور» (همخانواده تنبور)، رباب، دوتار، سه تار، قانون، قیچک، دف (ده پ)، نقاره (سُرنا) ارکان اصلی موسیقی ایغوری در منطقه خودمختار ایغور سین کیانگ به شمار می آید.

به گفته رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چین، پژوهش‌های فرهنگستان علوم اجتماعی چین نشان می‌دهد که حتی واژگان بنیادین موسیقی در زبان اویغوری، ریشه در فارسی دارند. واژه‌هایی، چون «نَغْمه» (ملودی)، «ساز» (ابزار موسیقی)، و نام برخی مقام‌ها مانند «راست» گواهی بر این مدعاست.

ایران زاده با بیان اینکه تأثیر موسیقی ایرانی، فراتر از جغرافیای سین کیانگ، وارد جریان اصلی موسیقی ملّی چین شده است، گفت: ارکستر ملی موسیقی چین در پکن و دیگر نهاد‌های آکادمیک، به‌طور منظّم از ساز‌هایی با اصالت ایرانی در کنار ساز‌های اصیل چینی مانند «پی‌با» و «ارْهو» استفاده می‌کنند.

ژو چینگ فو رئیس فرهنگستان هنر چین، هم در سخنرانی افتتاحیه خود گفت: جاده ابریشم شریان تمدنی است که شرق و غرب را به هم متصل می‌کند و ابزار‌های موسیقی جاده ابریشم گواهی زنده بر قدردانی متقابل تمدن‌ها است.

به گفته وی این نمایشگاه ترکیبی نظام‌مند و تفسیری معاصر از میراث فرهنگی موسیقی جاده ابریشم است که به ما نشان می‌دهد چگونه از ابزار موسیقی به عنوان پیوندی برای ترویج گفت‌و‌گو بین تمدن‌ها استفاده شده است

در این نمایشگاه علاوه بر ساز‌های ایرانی، ساز‌هایی از کشور‌های شرق آسیا، جنوب آسیا، آسیای مرکزی، غرب آسیا و اروپا نیز به نمایش گذاشته شده که براساس اسناد تاریخی موجود در گستره فرهنگ موسیقایی کشور‌های مسیر جاده ابریشم قرارمی گیرند.

همچنین در آیین گشایش این نمایشگاه گروه ملی موسیقی مرکزی چین و نوازندگان و هنرمندانی از ایران و آکادمی هنر‌های چین به طور مشترک به اجرای برنامه پرداختند.