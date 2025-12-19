امروز: -
عکس‌های منتخب خبری جهان / ۲۸ آذر ۱۴۰۴

منتخبی از عکس‌های خبری جهان در روز‌های گذشته، در این آلبوم به تصویر در آمده است، تصاویری از زندگی، رنج و امید انسان‌ها و طبیعت همیشه تماشایی.
عکاس :دریافتی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ - ۰۸:۵۳
