ساختمان بخشداری لوشان، با حضور استاندار گیلان، نماینده مردم شهرستان رودبار در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، به‌صورت رسمی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، استاندار گیلان در آیین افتتاح این ساختمان با اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت‌های اداری در مناطق مختلف استان، گفت: توسعه متوازن و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم، از اولویت‌های اصلی دولت در گیلان است و بهره‌برداری از ساختمان بخشداری لوشان در همین راستا انجام شده است.

هادی حق شناس با بیان اینکه ایجاد فضا‌های اداری استاندارد نقش مؤثری در تسریع امور و پاسخگویی بهتر به مطالبات مردم دارد، افزود: استقرار بخشداری در ساختمان مستقل و مجهز، زمینه بهبود هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و افزایش رضایتمندی شهروندان را فراهم می‌کند.

وی همچنین با تأکید بر لزوم توجه ویژه به ظرفیت‌ها و نیاز‌های بخش لوشان، خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم با نگاه عدالت‌محور، پیگیر ارتقای شاخص‌های توسعه در تمامی مناطق استان به ویژه مناطق کمتر برخوردار است.

استاندار گیلان پس از افتتاح ساختمان بخشداری لوشان از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد.