سازمان ملل متحد از بازگشت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ برنامه توسعهای سازمان ملل متحد (یو ان دی پی) در پیامی اعلام کرد، فقط در سال ۲۰۲۵ میلادی بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتهاند.
برنامه توسعهای سازمان ملل متحد افزود، بازگشت این میزان مهاجر، فشار را بر خدمات شکننده موجود در افغانستان افزایش داده است.
این سازمان، راه حلهای پایدار برای مهاجران بازگشته به افغانستان در مناطق مسکونی آنها را خواستار شد.
این درحالی است که بانک جهانی در تازهترین گزارش خود گفته است پیش بینی میشود اقتصاد افغانستان در سال جاری میلادی ۴/۳ درصد رشد کند و رشد اقتصادی این کشور عمدتاً ناشی از افزایش تقاضای داخلی حاصل از بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان بوده است؛ امری که به رونق فعالیتها در بخشهای خدمات و صنعت انجامیده است.
از سوی دیگر برخی گزارشها از بازگشت ۲/۵ میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان در سال جاری حکایت دارد.
سازمان بین المللی مهاجرت نیز در تازهترین گزارش خود گفته است میزان بازگشت مهاجران افغان در سال ۲۰۲۵ میلادی به صورت بی سابقه افزایش یافت.