پخش زنده
امروز: -
استاندار اردبیل با اشاره به این که سرعین در آستانه میزبانی مسابقات ملی و بینالمللی اسکی قرار دارد، از آمادهسازی زیرساختهای مورد نیاز ورزشهای زمستانی در پیست اسکی آلوارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه روز پنجشنبه در بازدید از پیست اسکی آلوارس مهرگان سرعین گفت: زیرساختهای لازم برای برگزاری مسابقات کشوری و بینالمللی اسکی در منطقه آلوارس فراهم شده و مقدمات میزبانی این رویدادها در حال نهایی شدن است.
وی با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه این منطقه در حوزه ورزشهای زمستانی اظهار کرد: با مشارکت بخش خصوصی ۲ جایگاه پیست اسکی در آلوارس ایجاد شده و زیرساختهای لازم برای برگزاری مسابقات کشوری و بینالمللی تا حد زیادی فراهم است.
استاندار اردبیل با بیان اینکه نواقص و نیازمندیهای پیست اسکی آلوارس برای ورزشهای زمستانی در حال بررسی است، افزود: بر اساس رایزنیهای انجام شده با رییس فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی کشور، تیمهای کارشناسی و ناظران فنی این فدراسیون هفته آینده با حضور در استان اردبیل، ارزیابیهای لازم را انجام میدهند.
امامی یگانه تصریح کرد: برگزاری این رویدادها فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای استان اردبیل و شهرستان سرعین در حوزه گردشگری و ورزشهای زمستانی است و میتواند به رونق اقتصادی و افزایش جذب گردشگر کمک کند.
پیست اسکی آلوارس در ۱۲ کیلومتری روستای آلوارس، ۲۴ کیلومتری سرعین و در ارتفاع ۳۲۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد و در نیمه دوم سال پر از برف بوده و در حدود ۶ تا هشت ماه از سال مورد استفاده قرار میگیرد.