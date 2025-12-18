پخش زنده

رئیس پلیس راهور استان کرمان گفت: با توجه به شرایط نامساعد جوی ، امکان بروز اختلال در ترافیک شهری وجود دارد
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان رئیس پلیس راهور استان کرمان گفت: با توجه به شرایط نامساعد جوی و احتمال آبگرفتگی معابر، لغزندگی سطح خیابانها و کاهش دید رانندگان، علیرغم آمادگی کامل مأموران پلیس راهور و سایر دستگاههای خدماترسان و امدادی، امکان بروز اختلال در ترافیک شهری وجود دارد.
سرهنگ "رضایی" با تأکید بر اولویت رانندگان بر حفظ جان خود و سایر شهروندان، افزود: رانندگان در صورت ضرورت تردد، حتماً با احتیاط کامل رانندگی کرده، سرعت مطمئنه را رعایت و با افزایش فاصله طولی با خودروی جلویی، از بروز حوادث رانندگی پیشگیری نمایند.
رئیس پلیس راهور استان کرمان در پایان از شهروندان خواست، با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و همکاری با مأموران پلیس مستقر در معابر، پلیس را در تأمین ایمنی و حفظ جان همشهریان یاری کنند.