به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی؛ مدیر آموزش و پرورش فیروزه در مراسم تجلیل از معلمان پژوهنده، اقدام پژوهی در آموزش و پرورش را مهمترین عامل رشد علمی و تربیت معلم حرفه ای عنوان کرد.

جعفر گرمابی از تلاش معلمان پژوهنده و پژوهشگر شهرستان فیروزه قدردانی کرد و افزود: تلاش معلمان پژوهنده باعث ایجاد راهکارها و طرح و برنامه های آموزشی و تربیتی است که در نظام تعلیم و تربیت به کارگیری می شود.

او گفت: امسال ۱۶ معلم پژوهشگر شهرستان فیروزه با خلق پژوهش های آموزشی و تربیتی به عنوان معلمان پژوهنده این شهرستان معرفی شدند.

سخنرانی و تجلیل از معلمان پژوهشگر از برنامه های این مراسم بود.