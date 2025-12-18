

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پایگاه شهیدالله‌دادی یزد، در تشریح جزئیات پویش «یلدای مهدوی بچه‌های ایران» اظهار کرد: با پیشنهاد دوستان بسیجی و در آستانه شب یلدا تصمیم گرفته شد پویشی مردمی برای تحقق آرزو‌های کودکان کم‌برخوردار برگزار شود.

سرهنگ نصیری افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد، با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، اسامی کودکانی که از خانواده‌های کم‌برخوردار هستند و زیر ۱۸ سال سن دارند، با رعایت کامل شأن و شرایط آنها جمع‌آوری شد و آرزو‌های این کودکان در قالب این طرح تعریف شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهیدالله‌دادی یزد با اشاره به مشارکت اصناف گفت: در این پویش، برخی اماکن تجاری شهر یزد از جمله پاساژ آریا، پاساژ ستاره و پاساژ کویتی‌ها به‌صورت مستقیم وارد همکاری شدند و از این عزیزان قدردانی می‌کنم. همچنین مجموعه‌هایی مانند مجتمع خلیج فارس و بازار‌های قدیمی نیز برای همکاری در قالب‌های دیگر اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این پویش بدون تبلیغات رسمی آغاز شده است، بیان کرد: جالب اینجاست که پیش از هرگونه اطلاع‌رسانی گسترده، افراد زیادی از نقاط مختلف برای مشارکت اعلام آمادگی کرده‌اند که نشان‌دهنده روحیه همدلی و نوع‌دوستی مردم یزد است.

نصیری ادامه داد: از شنبه صبح به‌صورت نمادین «درخت انار آرزوها» در ورودی و نقاط پرتردد این اماکن تجاری نصب می‌شود و آرزو‌های کودکان روی کاغذ‌های رنگی به شکل انار قرار می‌گیرد تا مردم بتوانند هر کدام به اندازه وسع خود، حتی به‌صورت مشارکتی، در برآورده شدن این آرزو‌ها سهیم شوند.

وی اظهار کرد: آرزو‌های کودکان بسیار ساده و گاهی کوچک است و بسیاری از آنها با کمک‌های جزئی و مشارکت چند نفر قابل تحقق است؛ همین موضوع باعث شده مشارکت برای همه اقشار جامعه امکان‌پذیر باشد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهیدالله‌دادی یزد با اشاره به نقش گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی گفت: اجرای این پویش به‌طور کامل توسط بچه‌های جهادی و بسیج سازندگی انجام می‌شود و همزمان پیشنهاد شده است این طرح با عنوان «آبروی بازار، افتخار اصناف» و به نام شهدای اصناف، رنگ و بوی فرهنگی و ارزشی بیشتری بگیرد.

وی افزود: برخی خیرین نیز برای کمک نقدی یا ارائه حواله خرید از واحد‌های صنفی خود اعلام آمادگی کرده‌اند که در صورت نیاز، این کمک‌ها به‌صورت هدفمند دریافت و هزینه خواهد شد.

نصیری در پایان گفت: این پویش از شنبه صبح آغاز می‌شود و تا دوشنبه بعدازظهر (یک روز قبل و یک روز بعد از شب یلدا) ادامه دارد. افرادی که امکان حضور در پویش نمادین را ندارند، می‌توانند به قرارگاه‌های منطقه‌ای بسیج سازندگی یا پایگاه‌های بسیج در سطح شهر یزد مراجعه کرده و کمک‌های خود را تحویل دهند تا پس از تجمیع، برای تحقق آرزو‌های کودکان هزینه شود.