استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به دستور مستقیم رئیس‌جمهور به وزیر میراث فرهنگی برای مساعدت در تامین اعتبار احیای مجتمع تاریخی و فرهنگی ربع رشیدی گفت: این مجموعه میراثی فراتر از استان و کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در اولین جلسه شورای راهبردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی در خصوص احیای مجتمع تاریخی و فرهنگی ربع رشیدی، گفت:اهمیت ربع رشیدی نیازی به توضیح و تبیین ندارد این مجموعه به لحاظ اصالت و اهمیت، اثری فراتر از استان و ایران و متعلق به جهان اسلام و جامعه بشری است.

سرمست افزود: هیات امنای مجتمع ربع رشیدی در سطح ریاست جمهوری تشکیل شده و وزیر میراث فرهنگی هم یکی از اعضای آن است و مصوبات این هیئت نیز در سطح ملی دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: همه اعضای این هیئت باید رسالت خود را نسبت به احیای این اثر تاریخی ادا کنند و بنده به عنوان استاندار و عضو هیئت امنا وظیفه دارم که سهم دستگاه‌های مسئول را مطالبه‌گری کنم.

سرمست با اشاره به نامه خود به رئیس جمهور و دستور صریح دکتر پزشکیان به وزیر میراث فرهنگی برای مساعدت در تامین اعتبار احیای ربع رشیدی گفت: ما علاوه بر اعتبارات میراث فرهنگی از اعتبارات شهرداری، درآمد‌های حاصل از مولدسازی و سایر منابع هم استفاده خواهیم کرد.

گفتنی است اولین جلسه شورای راهبردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی با دو دستور جلسه مهم تشکیل شد نخست احیای مجتمع تاریخی و فرهنگی ربع رشیدی و دوم برگزاری همایش فرش دستباف تبریز.