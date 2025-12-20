پخش زنده
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان زنجان از دستگیری سوداگر مرگ و کشف بیش از ۳ کیلو تریاک در عوارضی زنجان - قزوین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ رفیعی گفت: مامورین پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در اجرای کنترل خودروهای عبوری در عوارضی زنجان – قزوین به یک شخص مشکوک و پس از هماهنگی قضایی کوله پشتی همراه وی بازرسی شد.
وی افزود: از داخل کوله پشتی متهم مقدار ۳ کیلو و ۱۵۰ گرم تریاک کشف و ضبط شد.
این مسئول انتظامی با اشاره به اینکه متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد،گفت: شهروندان میتوانند از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارشات خود را با کارشناسان ما در میان بگذارند.