آیین آغاز عملیات اجرایی احداث مجتمع خدماتی، رفاهی و گردشگری بوکان عصر امروز با حضور استاندار آذربایجان‌ غربی و جمعی از مسئولان در این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، آیین آغاز عملیات اجرایی احداث مجتمع خدماتی، رفاهی و گردشگری «اوینار» عصر امروز با حضور رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی در روستای احمدآباد شهرستان بوکان و در قالب رویداد «اینوا» برگزار شد.

این طرح در زمینی به مساحت ۲۵ هزار و ۲۶۰ مترمربع اجرا می‌شود و با بهره‌برداری از آن، برای ۳۰ نفر به‌صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

مجتمع خدماتی، رفاهی و گردشگری اوینار شامل بخش‌های اقامتی، پذیرایی، تفریحی و خدمات عمومی خواهد بود و با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ارتقای خدمات بین‌راهی و افزایش ظرفیت‌های رفاهی منطقه طراحی شده است.