وزیر راه و شهرسازی از تصویب طرحها و پیشنهادهای کمیسیون ایمنی راهها خبر داد و گفت: اجرای رویکردهای نوین آموزشی و کنترلی در حوزه تردد جادهای با هدف دستیابی به ایمنی پایدار در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرزانه صادق، اظهار کرد: پیشنهادهای کمیسیون ایمنی راهها در جلسه شورای عالی حملونقل و ایمنی کشور تصویب شد و معاون اول رئیسجمهوری بر اجرای مؤثر مصوبات و پیگیری تأمین اعتبار برای اجرای برنامه عملیاتی ایمنی راهها تأکید داشت.
وزیر راه و شهرسازی ضمن تبریک روز ملی حملونقل، با یادآوری فرمان تاریخی امام خمینی(ره) در بسیج رانندگان برای تخلیه بنادر، از نقش بیبدیل فعالان این حوزه در پایداری جریان حملونقل کشور سخن گفت و بر ارتقای سطح خدمات و افزایش ایمنی جادهها تأکید کرد.
وی با اشاره به تکلیف برنامه هفتم توسعه برای کاهش ۱۰ درصدی تلفات ناشی از تصادفات رانندگی، اضافه کرد: «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راهها در شورای عالی تصویب شده و از سوی رئیسجمهور ابلاغ گردیده است که با حمایت سازمان برنامه و بودجه و مشارکت همه دستگاهها به اجرا درخواهد آمد.»
صادق درباره مصوبات کمیسیون ایمنی راهها برای افزایش ایمنی ناوگان عمومی نیز توضیح داد: تشدید نظارت بر تردد اتوبوسها، بازنگری در نظام کنترل فنی و آموزشهای هدفمند به رانندگان از جمله مصوباتی است که اجرای آنها رسماً آغاز خواهد شد.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، در جلسه شورای عالی حملونقل و ایمنی کشور همچنین چند محور جدید در حوزه ایمنی تصویب شد . از جمله اجرای دو رویکرد نوین «رانندگی با ذهن آگاه» (Mindfulness Driving) و «همسفر ایمن باش» (Be a Safe Passenger)، انتشار ۲۵ همت اوراق مالی اسلامی برای تأمین منابع اجرای برنامه ایمنی، توسعه آزمونهای برخورد و رتبهبندی ایمنی خودروها در ایران، و الزام نهادها به ارتباط با سامانه جامع ثبت سوانح حملونقل جهت ارسال دادههای تصادفات.