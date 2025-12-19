پخش زنده
در مراسمی عملیات اجرایی ساخت یک مدرسه خیرساز ششکلاسه در شهرک بهارستان شاهرود آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،حسن ترکمانی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان در این مراسم گفت: این مدرسه با زیربنای ۹۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان احداث میشود که ۵۰ درصد هزینه ساخت آن توسط خیر مدرسهساز، فرزانه اخوین تأمین خواهد شد.
وی افزود: توسعه فضاهای آموزشی با مشارکت خیرین نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش دارد و ساخت این مدرسه گامی مؤثر در پاسخ به نیازهای آموزشی منطقه بهارستان شاهرود است.
ترکمانی همچنین با اشاره به طرحهای در دست اجرا در شهرستان شاهرود اظهار داشت: تا پایان سال جاری، ۲ مدرسه خیرساز در این شهرستان به بهرهبرداری میرسد و ۶ مدرسه دیگر نیز تا اوایل مهرماه سال آینده آماده استفاده دانشآموزان خواهد شد.