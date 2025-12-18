فرماندار شهرستان اسلامشهر اعلام کرد هم‌اکنون ۲۳ مدرسه در حال ساخت است و تا پایان سال آینده این تعداد به ۶۴ مدرسه خواهد رسید تا سرانه آموزشی منطقه بهبود یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نورالله طاهری با اشاره به وضعیت مدارس منطقه گفت: در مجموع شهرستان ما ۲۳ مدرسه در حال ساخت داریم و برنامه داریم تا پایان سال آینده این تعداد به ۶۴ مدرسه برسد و سرانه آموزشی در احمدآباد هنوز مناسب است و کلاس‌ها با میانگین ۲۵ نفر تشکیل می‌شوند بنابراین شرایط فعلی چندان سخت نیست.

وی افزود: در احمدآباد دو مدرسه ۱۵ کلاسه با زمین حدود ۳۰۰۰ متر در حال برنامه‌ریزی است که امیدواریم با آغاز کارهای ساخت، این مدارس با سرعت لازم آماده بهره‌برداری شوند و از اول مهر سال آینده به دانش‌آموزان خدمت‌رسانی کنند.