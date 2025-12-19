به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،احمد عجم نماینده مردم شهرستانهای شاهرود ومیامی در مجلس شورای اسلامی در حاشیه این بازدید گفت: حضور میدانی مسئولان و شنیدن مستقیم مطالبات مردم، زمینه تصمیم‌گیری برای رفع برخی مشکلات را فراهم کرده و این روند در حوزه‌های راه، آب، بهداشت و نهاده‌های دامی ادامه خواهد داشت.

احمد خرم فرماندار میامی نیز با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های منطقه سرحدات، محور کمربندی و راه‌های دسترسی روستاها، مرمت مسیر‌های دامداری، تأمین نهاده‌های دامی، آب و سوخت را از مطالبات اصلی اهالی عنوان کرد.

روستا‌های ارمیان، قدس، جودانه، محمدآباد و کلاته‌اسد در منطقه سرحدات میامی قرار دارند که روستای محمدآباد به‌عنوان قطب تولید پیراهن کشور و روستای جودانه به‌عنوان قطب تولید محصولات دامی استان شناخته می‌شوند.