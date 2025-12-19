پخش زنده
مشکلات پنج روستای منطقه سرحدات شهرستان میامی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،احمد عجم نماینده مردم شهرستانهای شاهرود ومیامی در مجلس شورای اسلامی در حاشیه این بازدید گفت: حضور میدانی مسئولان و شنیدن مستقیم مطالبات مردم، زمینه تصمیمگیری برای رفع برخی مشکلات را فراهم کرده و این روند در حوزههای راه، آب، بهداشت و نهادههای دامی ادامه خواهد داشت.
احمد خرم فرماندار میامی نیز با اشاره به مهمترین چالشهای منطقه سرحدات، محور کمربندی و راههای دسترسی روستاها، مرمت مسیرهای دامداری، تأمین نهادههای دامی، آب و سوخت را از مطالبات اصلی اهالی عنوان کرد.
روستاهای ارمیان، قدس، جودانه، محمدآباد و کلاتهاسد در منطقه سرحدات میامی قرار دارند که روستای محمدآباد بهعنوان قطب تولید پیراهن کشور و روستای جودانه بهعنوان قطب تولید محصولات دامی استان شناخته میشوند.