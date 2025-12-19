رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان از افتتاح رسمی صحن مطهر حضرت زهرا سلام‌الله‌علی‌ها در نجف اشرف به همت خیرین، هنرمندان و مهندسان استان البرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان از افتتاح رسمی صحن مطهر حضرت زهرا سلام‌الله‌علی‌ها در نجف اشرف به همت خیرین، هنرمندان و مهندسان استان البرز خبر داد و اعلام کرد: با احداث صحن و شبستان حضرت فاطمه زهرا (س)، وسعت مجموعه حرم به بیش از ۲۲۰ هزار مترمربع رسید و پذیرش بیش از ۱۰۰ هزار زائر در هر ساعت را دارد.