گلیمبافی در روستای الست شهرستان بام و صفیآباد منبعی برای اشتغال و بخشی از هویت فرهنگی مردم این منطقه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ گلیم یکی از صنایع دستی خراسان شمالی است و در روستای الست بام و صفی آباد، گلیم بافی فقط یک هنر نیست بلکه یکی از عناصر هویت آفرین و از منابع درآمدزای مردم است.
روستای الست جایی است که گلیمبافی فقط یک هنر نیست، یک هویت است. اینجا زنان و دختران، مهارتهایی را ادامه میدهند که نسلها قبل به آنها سپرده شده است.
هر خانه در الست، یک کارگاه کوچک است؛ کارگاهی با کمترین امکانات، اما با بیشترین عشق.