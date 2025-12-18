سرمربی تراکتور پس از دیدار برابر پرسپولیس گفت:دو پنالتی نخست برای ما شوک بود که اوضاع دیوانه‌وار پیش رفت. بازیکنان پرسپولیس باید بدانند که خدا جواب شادی‌های تحریک‌آمیز آنها را خیلی سریع داد. امیدوارم این برای آنها درس شده باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،تیم فوتبال تراکتور در چارچوب رقابت‌های مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی از ساعت ۱۶:۱۵ امروز (پنجشنبه، ۲۷ آذر) میزبان پرسپولیس بود که در نهایت این دیدار در ضربات پنالتی به سود تراکتور به پایان رسید.

دراگان اسکوچیچ سرمربی تراکتور در نشست خبری پس از بازی گفت: نمی‌دانم صحبت را از کجا شروع کنم. هیجانات زیادی را تجربه کردیم. به تیمم تبریک می‌گویم که نشان دادند متحد هستند. در طول بازی چهار موقعیت صد درصد داشتیم. گلی که در دقیقه آخر به ثمر رسید، صحنه ۵۰ - ۵۰ بود که معمولا این چنین صحنه‌ها به سود تیم حریف سوت زده می‌شود. از گل ثانیه آخر شوکه شدیم.

وی ادامه داد: به بازیکنان پس از پایان ۹۰ دقیقه گفتم که ما از پس این بازی برمی‌آییم. شوک بعدی برای ما اخراج بازیکنمان بود و کار را سخت کرد. با تعویض و جابجایی بازیکنان بازی را مدیریت کردیم. با این حال برای گلزنی هم تلاش کردیم. پس از آن، دو پنالتی نخست برای ما شوک بعدی بود که اوضاع دیوانه‌وار پیش رفت. بازیکنان پرسپولیس باید بدانند که خدا جواب شادی‌های تحریک‌آمیز آنها را خیلی سریع داد. امیدوارم این برای آنها درس شده باشد. به همه بازیکنانم افتخار می‌کنم.

سرمربی تراکتور درباره اینکه امیرحسین حسین‌زاده پنالتی نخست خود را خراب کرد، اما دومی را به گل تبدیل کرد، اظهار کرد: این تیم متفاوت است، ما متفاوت هستیم. هر کدام از اعضای تیم ما متفاوت هستند که سال گذشته هم نشان دادند. حتی دومی را هم از دست می‌داد کار به سومی می‌رسید و هیچ مشکلی پیش نمی‌آمد.

اسکوچیچ افزود: یک بازی بی‌نظیر فوق‌العاده بود، گاهی اوقات بازی تنها تاکتیک نیست و به مسائل بیرون زمین هم مربوط می‌شود. با همه مشکلاتی که در طول و قبل بازی داشتیم، موفق شدیم که پیروز شویم.

سرمربی تراکتور در پایان درباره کیفیت زمین یادگار امام(ره) بیان کرد: همیشه بهترین را خواستم، زمین قابل استفاده‌ای است و از زمین بنیان دیزل به مراتب بهتر است خصوصا در حضور هواداران.

سرمربی تراکتور درباره حضور نداشتن دروژدک در این بازی گفت: نبود او دلیل فنی نداشت، سه بازیکن ما قبل بازی دچار مشکل شدند. دروژدک دچار تبی شد که قابل کنترل نبود و اگر خوب بود قطعا بازی می‌کرد. مهدی هاشم نژاد و دانیال اسماعیلی فر هم قبل از شروع بازی درد داشتند و هنوز هم دانیال در رختکن لرز شدید دارد و هر دو با مشکل بازی کردند.

وی درباره عملکرد داوری بیان کرد: بهتر است بعدا درباره داور بازی صحبت کنیم، چون من محروم می‌شوم. به لحاظ ذهنی بازی بسیار پرفشاری بود. اینکه تیمی بعد از گل دقیقه ۹۰ برگردد نیاز به قوی بودن ذهنیت بازیکنان دارد. یک بازی بی‌نظیر و فوق‌العاده بود.

اسکوچیچ گفت: شب‌هایی که بازی داریم بعد از آن کامل بی‌خواب می‌شوم و شاید چند پادکست گوش کنم. از این برد خوشحال هستم و به فکر بهتر شدن تیم هستم. استراتژی اکنون بازتوانی بازیکنان برای بازی آینده است تا آنها را از این فشاری که وارد شد بازگردانیم.